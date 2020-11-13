اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المكسيك تسجل 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 وفاة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 05:57 ص
المكسيك تسجل 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت وزارة الصحة فى المكسيك 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة ليصبح إجمالى الإصابات 991835 والوفيات 97056.

وقال مسؤولو الصحة فى المكسيك فى السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقى أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس شركة بيونتيك الألمانية: لقاح فايزر يوفر مناعة من كورونا لمدة عام

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 05:00 ص

دراسة تؤكد انخفاض معدل وفيات فيروس كورونا بنسبة 30٪ منذ أبريل

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:49 ص

الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:00 ص

كورونا يُنهى عهد العملات النقدية فى أوروبا.. دول القارة العجوز تستعد لاطلاق "اليورو الرقمى" وتنظيم العملات المشفرة.. صحيفة: النسخة الإلكترونية أكثر أمانا من المصارف المهددة بالإفلاس.. وتوقعات بتطبيقه فى 18 شهرا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة