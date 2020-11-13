المكسيك تسجل 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 وفاة

مكسيكو سيتى (رويترز)

سجلت وزارة الصحة فى المكسيك 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة ليصبح إجمالى الإصابات 991835 والوفيات 97056.

وقال مسؤولو الصحة فى المكسيك فى السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقى أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.