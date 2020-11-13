اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القليوبية تتلقى 200593 طلب تصالح بمخالفات البناء وتحصل مليارًا و130 مليون جنيه

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:00 ص
القليوبية تتلقى 200593 طلب تصالح بمخالفات البناء وتحصل مليارًا و130 مليون جنيه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الخميس، 434 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 200 ألفا و593 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليارا و130 مليونًا و21 ألفا جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كل الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

طلبات التصالح

التصالح فى مخالفات البناء

مخالفات البناء

محافظ القليوبية

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية لتطعيم تلاميذ المدارس ضد الديدان المعوية

الخميس، 12 نوفمبر 2020 01:52 م

محافظ القليوبية يجرى جولة ليلية بمدينتى بنها وشبرا الخيمة لمتابعة الاشغالات والنظافة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 10:59 ص

فيديو.. محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق قليوب شبين القناطر وتطوير محور شركات البترول

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 11:59 ص

نائب محافظ القليوبية تتفقد أماكن بديلة لمضبوطات "مركز قليوب".. صور

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 06:01 م

محافظ القليوبية يحرر 10 محاضر إشغالات وتعديات ويضبط 5 عربات كارو ببنها

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 01:24 م

محافظ القليوبية: مشروع تطوير بنها سيغير وجه العاصمة ويعيد النسق الحضارى لها

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 10:56 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة