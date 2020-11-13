القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" فى قرية سنهوت بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بقرية سنهوت، لخلافات بينهما، وبعرضهم على نيابة منيا القمح، قررت برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "محمد ع م ع"" 25 سنة سائق توك توك، مقيم قرية سنهوت إلى مستشفى منيا القمح المركزى، مصابا بطعنات متعددة بأنحاء الجسد، على يد 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، ولاذ الجناة بالفرار.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية،وتمكن ضباط البحث الجنائي بمركز منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونيه، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من تحديد المتهمين وهم كل من "حسن م ز" و"أحمد ع ز ع" و"محمد ر ح" وضبطهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.