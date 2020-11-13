اليوم السابع
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القبض على المتهمين بتصوير صاحب شركة فى أوضاع مخلة بالجيزة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:11 م
القبض على المتهمين بتصوير صاحب شركة فى أوضاع مخلة بالجيزة ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 5 أشخاص بينهم فتاة، لاتهامهم بابتزاز صاحب شركة يحمل جنسية دولة عربية، وتصويره فى أوضاع مخلة مع الفتاة بسبب خلافات مالية مع أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب شركة، يحمل جنسية دولة عربية، اتهم فيه 5 أشخاص بتصويره فى أوضاع مخلة، لابتزازه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بسبب خلافات مع أحد المتهمين.

بإجراء التحريات تبين أن الفتاة المتهمة ترتبط بعلاقة صداقة بالمجنى عليه، وأنها اتفقت مع باقى المتهمين، على الإيقاع به لتصويره فى أوضاع مخلة بصحبتها، لابتزازه عقب ذلك، وخلال تواجدها بمسكن صاحب الشركة، سهلت دخول باقى المتهمين، وصوروه فى أوضاع مخلة، واستولوا على مبلغ مالى.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 


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