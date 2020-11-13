اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة النمساوية تضع سوار إلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:05 م
الشرطة النمساوية تضع سوار إلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب الشرطة النمساوية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه تم البدء فى فرض سوار الكاحل الإلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب مشيرا الى أن هذا الاجراء يخلق تدابير جديدة لحماية المواطنين بشكل كامل وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
 
وقال الوزير النمساوي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنه تم أمس بنجاح نشر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب (كوبرا) في جميع أنحاء البلاد تحسبا لأي لوقوع هجمات إرهابية جديدة.
 
وأشار إلى أنه تم التحقيق مع 21 مشتبهاً به فى هجوم فيينا وعشرة منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة لافتا الى أنه يجري فحص أكثر من 20 الف مقطع فيديو للحادث وتقييمها بدقة كما تجري تحقيقات مكثفة فيما يتعلق بالمشاركين المحتملين أو المعاونين، وأكد أنه تم حتى الان إجراء أكثر من 60 مقابلة مع الشهود وأكثر من 20 عملية تفتيش للمنازل فيما يتعلق بالجريمة.

الشرطة النمساوية

سوار إلكتروني

قضايا الارهاب

النمسا

اخبار النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النمسا تعلن نشر قوات مكافحة الارهاب فى جميع الولايات تحسبا لهجمات جديدة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 04:11 م

النمسا تسجل 9105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 12:54 م

النمسا تواصل حملتها ضد "أذرع الإخوان".. الحكومة تدرس إقرار السجن مدى الحياة عقوبة للإرهابيين.. استمرار عمليات المداهمة.. و"فورين بوليسى": التطرف بدأ منذ فترة الثمانينيات.. ومواجهته لن تنجح دون تعاون المسلمين

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:30 ص

النمسا تقمع المتطرفين.. فورين بوليسى: التشدد بدأ منذ الثمانينيات بواسطة مهاجرين عرب وصولا لتأسيس عضو بالإخوان للمنصة الإرهابية الأولى قبل انضمامه لداعش.. والحملة لن تنجح إلا بتعاون المسلمين الرافضين للتطرف

الخميس، 12 نوفمبر 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة