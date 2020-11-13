الشرطة النمساوية تضع سوار إلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب

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أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه تم البدء فى فرض سوار الكاحل الإلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب مشيرا الى أن هذا الاجراء يخلق تدابير جديدة لحماية المواطنين بشكل كامل وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير النمساوي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنه تم أمس بنجاح نشر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب (كوبرا) في جميع أنحاء البلاد تحسبا لأي لوقوع هجمات إرهابية جديدة.

وأشار إلى أنه تم التحقيق مع 21 مشتبهاً به فى هجوم فيينا وعشرة منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة لافتا الى أنه يجري فحص أكثر من 20 الف مقطع فيديو للحادث وتقييمها بدقة كما تجري تحقيقات مكثفة فيما يتعلق بالمشاركين المحتملين أو المعاونين، وأكد أنه تم حتى الان إجراء أكثر من 60 مقابلة مع الشهود وأكثر من 20 عملية تفتيش للمنازل فيما يتعلق بالجريمة.