الشرطة الكندية تبدأ عملية إخلاء مبنى احتجاز الرهائن فى مونتريال

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الشرطة الكندية، إطلاق عملية أمنية لإخلاء المبنى المحتجز به رهائن فى مدينة مونتريال، وفق ما أعلنت على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر".

وقالت وسائل إعلام كندية، إن قوات الشرطة طوقت مبنى فى مونتريال، بعد أن احتجز أشخاص عددا من الموظفين فى أعلى المبنى، وأظهرت صور وفيديوهات عدد كبير من الأشخاص فوق المبنى.

وكتبت فاليرى بلانت عمدة مونتريال على "تويتر": "لم يحصل أى تهديد حتى الآن وجارى إخلاء المبنى".

وطوقت الشرطة منطقة بالقرب من وسط مدينة مونتريال الكندية اليوم الجمعة وسط تقارير إعلامية عن احتجاز رهائن، وطلبت من الناس الابتعاد.

وقال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال على "تويتر" اليوم: "هناك عملية شرطة جارية فى زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من الناس تجنب المنطقة"، مضيفة أنها "تتحقق حاليا من صحة المعلومات وأنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق".

وتركز العملية على مكاتب شركة يوبيسوفت الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.

وقالت المتحدثة باسم يوبيسوفت هيذر ستيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".