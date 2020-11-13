السودان تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز لـ14400 حالة

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أى وفيات، فيما جرى تسجيل شفاء 10 حالات، وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 35 اصابة فى الخرطوم، وباقى الحالات فى 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 14 ألفا و401 حالة، بينها 1116 وفاة، و 9535 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.