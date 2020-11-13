اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز لـ14400 حالة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:00 ص
السودان تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز لـ14400 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم - (أ ش أ):

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أى وفيات، فيما جرى تسجيل شفاء 10 حالات، وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 35 اصابة فى الخرطوم، وباقى الحالات فى 3 ولايات.

 

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 14 ألفا و401 حالة، بينها 1116 وفاة، و 9535 شخصا تعافوا.

 

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 

 


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