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السعودية تكشف تفاصيل حريق بالقرب من محطة توزيع منتجات بترولية فى جازان

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:27 ص
السعودية تكشف تفاصيل حريق بالقرب من محطة توزيع منتجات بترولية فى جازان حريق _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن اندلاع حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان وذلك بعد تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما جماعة الحوثى الارهابية.

وبحسب بيان جاء على وكالة الانباء السعودية "واس"، صرّح مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة، بأنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء يوم الأربعاء، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التى تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان، حريقٌ فى الخراطيم العائمة فى المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث، ، أى إصاباتٍ أو خسائر فى الأرواح.

وأكد المصدر فى تصريحه بأن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابى والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمى ككل، فضلاً عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

 

 


السعودية

أخبار السعودية

حريق

محطة توزيع منتجات بترولية

جازان

هجوم للحوثيين

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