اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبناني يبحث مع مسئول أممي مسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:18 م
الرئيس اللبناني يبحث مع مسئول أممي مسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عون ونتنياهو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله ظهر اليوم الجمعة، المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، الأوضاع العامة في لبنان ومسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، والتي تُجرى برعاية من الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وذكرت الرئاسة اللبنانية - في بيان اليوم - أن اللقاء تخلله متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ومسألة العقوبات الأمريكية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين.
 
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في شهر سبتمبر الماضي، عقوبات على وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل (قيادي بحركة أمل) ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس (قيادي بتيار المردة)، مشيرة إلى تورطهما في ارتكاب وقائع فساد والتآمر مع حزب الله.
 
كما فرضت الولايات المتحدة قبل أسبوع عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) بموجب قانون ماجنيتسكي، مشيرة إلى أن باسيل يعد أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.
 

الرئيس اللبناني

ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الحدود البحرية مع إسرائيل

إسرائيل

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

راغب علامة: كل عام أرى الإمارات تتقدم 5 سنوات بينما تتراجع لبنان كل سنة بنفس المعدل

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:47 م

لبنان: أهالى الطلاب بالخارج يحق لهم التحويل بمقتضى قانون الدولار الطلابى

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:13 م

موسكو: عودة 181 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 02:17 م

مقالات صحف الخليج.. رضوان السيد يتساءل عن سر انحطّاط العمل السياسى فى لبنان.. خالد بن حمد المالك يناقش الخطاب السنوى للملك سلمان فى مجلس الشورى.. عادل المطيرى يسلط الضوء على سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 10:00 ص

لبنان يعمم الإغلاق لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا.. الإغلاق يبدأ السبت ولمدة أسبوعين وتعليق العمل في جميع المحاكم.. حسان دياب يؤكد أهمية رفع جاهزية المستشفيات للتعامل مع الفيروس.. وارتفاع الإصابات لـ98829 حالة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 09:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة