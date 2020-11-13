الحبس 3 سنوات لـ4 متهمين بالنصب على مواطنين فى 2.5 مليون جنيه

كتب عبده زكى

عاقبت محكمة جنح النزهة، 4 أشخاص بالحبس 3 سنوات والكفالة 5000 آلاف جنيه لكل منهم على خلفية اتهامهم بالنصب على مواطنين فى 2.5 مليون جنيه.

واتهم مواطنان 4 أشخاص يملكون معرض سيارات في مصر الجديدة بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على 2.5 مليون جنيه بزعم استيراد سيارتين فخمتين لهما وأن المبلغ على سبيل مقدمة التعاقد "عربون".

كانت البداية بإعلان نشره المعرض في وسائل التواصل الاجتماعى زعم فيه امتلاكه سيارات ذات ماركة مشهورة باعتباره وكيلا للشركة المنتجة في مصر.

توجه المجنى عليهما"هـ.ا"و"ى.أ" وقابلا أصحاب المعرض الأربعة وهم كلا من " م.م" و"ع.م" و"أ.س" و"و.م" وعرفا منهم تفاصيل ومواصفات السيارتين وسعرهما الذى وصل لـ 5 ملايين و950 ألف جنيه.

دفع المواطنان 2.5 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه بشيك دخل في حساب أحد الشركاء بالمعرض ، و 500 ألف جنيه بشيك تسلمه "م.ج" محاسب المعرض في حضور أحد الشركاء.

اتفق أصحاب المعرض مع المواطنين على تسليمهما السيارتين يوم 15 أكتوبر الماضى وفى الموعد توجها لاستلام السيارتين أخبرهما أصحاب المعرض بأن الاستلام سيكون 20 أكتوبر.

توجه المواطنان يوم 20 أكتوبر الماضى، وبالسؤال عن السيارتين لاستلامهما، أبدى أصحاب المعرض اندهاشهم وأنكروا أى معرفة بهما أو تسلمهم أى أموال منهما.

اشتبك المجنى عليهما مع أصحاب المعرض وأمسكا باثنين منهما هما "ا.س" و"م .م" وأبلغا الشرطة فانتقلت قوة من قسم شرطة النزهة وتسلمتهما فيما هرب الشريكين الآخرين "ع.م" و"و.م" وتحرر بالواقعة المحضر رقم 15804 جنح النزهة لسنة 2020.

باشرت نيابة النزهة التحقيق مع المقبوض عليهما فاعترف المتهم "ا.س" باستلام المبالغ من الضحيتين فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وبنهايتهم أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح النزهة بمجمع محاكم مصر الجديدة التى عاقبتهم بالحبس 3 سنوات والكفالة 5000 جنيه لكل منهم.