اليوم السابع
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الجيش اليمنى يحبط هجمات لمليشيا الحوثى لاستعادة مواقع خسرتها فى شمال الجوف

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 05:00 ص
الجيش اليمنى يحبط هجمات لمليشيا الحوثى لاستعادة مواقع خسرتها فى شمال الجوف عناصر من الجيش اليمنى
كتب وكالات

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أحبط الجيش اليمنى، محاولات لمليشيا الحوثى الانقلابية لاستعادة مواقع خسرتها مؤخرا فى شمالى محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وقال رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم فى الجيش اليمنى العميد هادى الجعيدي، إن قوات تابعة للواء الحسم، أفشلت محاولة تسلل لعناصر من المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، حاولت من خلالها استعادة جبال نابص فى جبهة القعيف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين، عقب محاولة المليشيا الحوثية التقدم باتجاه جبال المطابق والربعة، وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية، شمالى محافظة الجوف.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

هجمات لمليشيا الحوثى

شمال الجوف

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