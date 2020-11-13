التهاب المفاصل الروماتويدى قد يزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أجرى باحثون في نيوزيلندا وأستراليا دراسة تظهر أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون في خطر متزايد للوفاة إذا أصيبوا بمرض فيروس كورونا، استخدم الفريق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتقييم ما إذا كان اعتلال المفاصل الالتهابي الأكثر شيوعًا النقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي من عوامل الخطر للتشخيص بالمرض أو الوفاة بسببه.

في تحليل قائم على السكان لأكثر من 470.000 شخص، لم ترتبط أي من الحالتين بزيادة خطر تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك، ارتبط التهاب المفاصل الروماتويدي، وليس النقرس، بزيادة خطر الوفاة من المرض، بعد تعديل الأمراض المصاحبة وعوامل الخطر الأخرى وفقا لنتائج الدراسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv * ، بينما تخضع المقالة لمراجعة الأقران.

مخاوف بشأن النقرس ومخاطر كورونا



يحدث النقرس نتيجة استجابة مناعية فطرية مفرطة في رد الفعل لبلورات بولات أحادية الصوديوم في المفاصل، من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الاستجابة المناعية للعدوى بفيروس كورونا، العامل الذي يسبب كورونا.

يرتبط النقرس أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالأمراض المصاحبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 وأمراض الكلى، وكلها عوامل خطر معروفة للوفاة المرتبطة بـكورونا كما يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ماذا وجدت الدراسة؟



لم يتم تحديد أي ارتباط بين النقرس أو التهاب المفاصل الروماتويدي وتشخيص كورونا في المجموعة السكانية، ولم ترتبط أي من الحالتين بالوفاة بين الأفراد الذين تم تشخيصهم.

ومع ذلك، ارتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بزيادة خطر الوفاة بمقدار 1.8 مرة في المجموعة السكانية، من ناحية أخرى، لم يكن النقرس مرتبطًا بأى خطر متزايد للوفاة في هذه المجموعة.