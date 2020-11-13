اليوم السابع
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التحقيق فى سرقة 3 عاطلين توك توك من سائقه بالإكراه بالبدرشين

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:10 ص
التحقيق فى سرقة 3 عاطلين توك توك من سائقه بالإكراه بالبدرشين توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة تورط 3 عاطلين فى سرقة توك توك من قائده بالإكراه فى البدرشين، ومطاردة عدد من المواطنين للمتهمين، وضبط أحدهم، بعد استغاثة السائق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه فى البدرشين، حيث استدرجه 3 أشخاص بحجة توصيلهم، واستولوا على التوك توك بالإكراه، وفروا هاربين، مما دفع السائق للاستغاثة بالمواطنين، ليتم مطاردة المتهمين وضبط أحدهم.

تم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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