الأردن يسجل 4469 إصابة بكورونا و 71 وفاة خلال 24 ساعة

كتب أحمد عبد الرحمن

سجل الأردن 4469 إصابة بكورونا و 71 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الأردن أعلن أمس عن تسجيل 80 حالة وفاة و5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قرر المجلس القضائى بالأردن تعليق العمل فى المحاكم كافة، لمدة 10 أيام ويأتى القرار، على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة ولضمان المحافظة على صحة وسلامة القضاة والكوادر الإدارية والمحامين والمراجعين.