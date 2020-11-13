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الأردن يسجل 4469 إصابة بكورونا و 71 وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 05:46 م
الأردن يسجل 4469 إصابة بكورونا و 71 وفاة خلال 24 ساعة كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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سجل الأردن 4469 إصابة بكورونا و 71 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الأردن أعلن أمس عن تسجيل 80 حالة وفاة و5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قرر المجلس القضائى بالأردن تعليق العمل فى المحاكم كافة، لمدة 10 أيام ويأتى القرار، على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة ولضمان المحافظة على صحة وسلامة القضاة والكوادر الإدارية والمحامين والمراجعين.

وقرر المجلس خلال اجتماعه الذى عقد الخميس، بحسب " بترا" تأجيل الجلسات التى كانت محددة خلال مدة التعليق، مشيرا إلى ان المواعيد الجديدة ستعلن على الموقع الالكترونى للمجلس ووزارة العدل ونقابة المحامين على رابط موقع المجلس القضائى http://www.jc.jo/ar ورابط موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.jo ورابط موقع نقابة المحامين https://www.jba.org.jo.

 

 


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