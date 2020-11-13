اليوم السابع
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استمرار الدراسة غدا فى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:58 م
استمرار الدراسة غدا فى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية أن الدراسة مستمرة غداً بجميع كليات ومعاهد الجامعة وفقا للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن عن تعطيل الدراسة غدا السبت ،وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ، ويستثنى من ذلك،القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

 

 


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