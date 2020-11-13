اليوم السابع
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الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:34 ص
خالد صلاح
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إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا ترتفع 23542 حالة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:40 ص
إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا ترتفع 23542 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين (رويترز)

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 751095 حالة بعد تسجيل 23542 حالة جديدة.

 

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالى للوفيات زاد إلى 12200 بعد تسجيل 218 حالة جديدة.

 

 


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