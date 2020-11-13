أهالي كفر الحمام بالشرقية يشكون من تراكم مياه الصرف بالشوارع

الشرقية - فتحية الديب

أعرب عدد من أهالي قرية كفر الحمام التابعة لمحافظة الشرقية، عن استيائهم من تراكم مياه الصرف الصحي بشوارع ومنازل القرية.

وقال "عبد الرحمن زيتون" من أهالي القرية، إن منظومة الصرف الصحى متهالكة منذ أكثر من 10 سنوات، وتسبب ذلك فى طفح مياه الصرف الصحى داخل المنازل والشوارع، خاصة مع فصل الشتاء، وانتشار فيروس "كورونا" ما يساعد على انتشار الأوبئة والأمراض.

وطالب أهالى القرية محافظ الشرقية، تشكيل لجنة لفحص الأمر ومعالجته حرصا على حياة الأهالى والأطفال.

ومن جانبه قال خالد جمعة، نائب رئيس مجلس مدينة الزقازيق، إنه يوجد بالقرية شبكة صرف صحى منذ فترة بالجهود الذاتية والمواسير لا تتحمل وتتعرض لحدوث طفح من الوقت للآخر، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة، لردم البركة بالقرية.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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