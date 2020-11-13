أعراض لا تتجاهليها إذا ابتلع طفلك الألعاب أو البطاريات

كتبت فاطمة خليل

يتعرض الرضع والأطفال الصغار لابتلاع أغرب الأشياء من عملة معدنية لامعة أو بطارية صغيرة أو لعبة ملونة، وهذا قد يشكل خطورة كبيرة، فكيف تتصرفين إذا ابتلع طفلك مثل هذه الأشياء ومتى يكون الأمر خطيرا وما الأعراض التي تنذرك بوجود خطر وضرورة التوجه للمستشفى فورا..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى.

وقال طبيب الأطفال بمستشفى كلايفند كلينيك بأمريكا جيسون شيرمان، إذا ابتلع طفلك شيئا غريبا فيجب الذهاب للطبيب أو المستشفى إذا لاحظت هذه الأعراض لدى طفلك:

-السعال

- صعوبة في البلع

-سيلان اللعاب

-ألم صدر

-آلام في المعدة

-التقيؤ

-مشاكل فى الذهاب إلى الحمام

الأشياء الشائعة التي يبتلعها الأطفال



-العلكة أو اللبان

هو عنصر حميد إلى حد ما قد يبتلعه طفلك عن طريق الخطأ أو عن قصد.

قال الدكتور شيرمان: "على الرغم من حقيقة أن العلكة لا يمكن هضمها ، إلا أن قطعة صغيرة من العلكة تشق طريقها عادة خارج معدة الطفل في غضون يومين ".

الخطر الأكبر هو إذا كانت كمية العلكة كبيرة بما يكفي للتسبب في الاختناق، خلاف ذلك، إذا ابتلع طفلك العلكة دون أعراض أخرى ، فلن تحتاج عادةً إلى اصطحاب الطفل إلى طبيب الأطفال أو قسم الطوارئ.

-الصلصال

ما لم يأكل الطفل كمية كبيرة من الصلصال، لا يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة، باستثناء بعض الإسهال الخفيف، إذا ابتلع طفلك كمية كبيرة أو شعر بالمرض، فعليك الذهاب إلى الطبيب أو قسم الطوارئ.

قطع لعبة صغيرة

قال الدكتور شيرمان: "سوف تمر معظم الألعاب الصغيرة ذات الحواف المستديرة عبر الجهاز الهضمي للطفل في غضون أيام قليلة يمكن أن تتسبب القطعة ذات الحواف الحادة أو الأكبر في حدوث مشكلات في بعض الأحيان".

لهذا السبب، إذا ابتلع طفلك قطعة حادة أو كبيرة من لعبة، فمن الأفضل الاتصال بطبيب الأطفال الخاص بك والذهاب للمستشفى من المقبول أيضًا أن تذهب إلى عيادة طبيب الأطفال إذا كانت لديهم إمكانية التصوير بالأشعة السينية هناك.

-المواد الخطرة

تعتبر العناصر التالية خطرة عند تناولها وتحتاج إلى عناية فورية من الطبيب:

-بطاريات الليثيوم والقلوية

بطاريات الليثيوم ، صغيرة ومستديرة، ويمكن أن تسبب مشاكل كبيرة إذا تم ابتلاعها، توجد بطاريات الأزرار بشكل شائع في الألعاب والمعينات السمعية وسلسلة المفاتيح والساعات.

يتم تحميل البطاريات بمواد كيميائية خطيرة يمكن أن تكون ضارة جدًا بالجهاز الهضمي للطفل تعتبر البطاريات القلوية العادية أيضًا شديدة الخطورة في حالة ابتلاعها، ولكن هذا أقل احتمالًا بسبب حجمها الأكبر.

إذا ابتلع طفلك أى نوع من البطاريات، فهذا يعتبر حالة طارئة ويجب أن تأخذ طفلك على الفور إلى قسم الطوارئ فى المستشفى.

-المغناطيس

يمكن أن يسبب المغناطيس الكثير من الضرر فى الجهاز الهضمى للطفل ويمكن أن يتسبب في التواء الأمعاء، مما يتسبب في تقرحات الأمعاء وتلف الأمعاء والثقوب وتسمم الدم وحتى الموت.

يمكن أن تكون أكثر خطورة، إذا ابتلع طفلك أكثر من مغناطيس واحد إذا كان أحد المغناطيسين عالقًا فى القولون والآخر في الأمعاء الدقيقة، فيمكن لهذه المغناطيسات أن تلتصق ببعضها البعض من خلال جدران الأمعاء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع إمداد الدم أو حدوث ثقب فى الأمعاء، مما يسمح للفضلات بالتسرب إلى الجسم، يمكن أن تجعل التأثيرات طفلك مريضًا للغاية ويمكن أن تكون قاتلة.

لمنع حدوث ذلك، تخلص من أي ألعاب بها مغناطيس إذا ابتلع طفلك مغناطيسًا ، أو إذا كنت تعتقد أن طفلك ابتلع مغناطيسًا ، فيجب عليك نقله إلى قسم الطوارئ فى المستشفى على الفور.

عملات معدنية

العملات المعدنية هي واحدة من العناصر الأكثر شيوعًا التي يبتلعها الأطفال. إذا ابتلع طفلك عملة معدنية، اصطحبه إلى طبيب الأطفال أو إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

على الرغم من أن معظم العملات المعدنية الصغيرة سوف تمر عبر الجهاز الهضمي للطفل ، فمن المهم معرفة مكان العملة المعدنية في الجهاز الهضمي للطفل. قد تكون الأشعة السينية ضرورية للتأكد من أن العملة تمر عبر الجهاز الهضمي بشكل طبيعي.

لا تتجاهل هذه الأعراض

بعد ابتلاع شىء ما، إذا أصيب طفلك بالسعال، أو التقيؤ، أو صعوبة البلع، أو سيلان اللعاب، أو ألم الصدر، أو آلام المعدة، أو القيء، أو مشاكل في الذهاب إلى الحمام، يجب عليك إما الاتصال بمكتب طبيب الأطفال أو اصطحاب طفلك إلى قسم الطوارئ فى المستشفى.