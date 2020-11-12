5 نصائح للوقاية من أمراض اللثة لمرضى السكر

كتبت فاطمة خليل

التهاب اللثة من المضاعفات الشائعة التي تصيب مرضى السكرى، وهو ببساطة التهاب اللثة حول الأسنان الناجم عن تراكم البكتيريا على أسنانك وحولها وتمتد إلى اللثة، إذا أصبت بمرض في اللثة وتركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى ما يسمى التهاب دواعم السن، أو تآكل عظم الفك هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان وتلف اللثة، يميل الأشخاص المصابون بداء السكري غير المتحكم فيه إلى الإصابة بالتهاب دواعم السن أكثر من الشخص العادي، في هذا التقرير نتعرف على نصائح الوقاية من امراض اللثة لمرضى السكر، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

ولا يوجد فرق بين البكتيريا الموجودة في فم شخص مصاب بالسكري مقارنة بشخص غير مصاب بالسكري لكن السبب في أن أمراض اللثة تزداد سوءًا إذا كنت مصابًا بداء السكري هو أن لديك استجابة التهابية أكبر لهذه البكتيريا.

وتتضمن بعض العلامات التي تشير إلى إصابتك بأمراض اللثة ما يلي:

-احمرار، تورم أو نزيف اللثة.

-الأسنان الحساسة.

-استمرار رائحة الفم الكريهة.

إذا كنت مصابًا بداء السكري وكنت مصابًا بأمراض اللثة المتقدمة بشكل معتدل، فقد يكون من الصعب عليك التحكم في نسبة السكر في الدم قد تحتاج إلى التنظيف العميق أو المضادات الحيوية أو حتى جراحة الفم اعتمادًا على مدى تقدم مرض اللثة.

5 نصائح لتجنب أمراض اللثة لمرضى السكر



اتبع هذه النصائح للوقاية من أمراض اللثة:

-تجنب المشروبات الحمضية مثل الصودا ومشروبات الطاقة والمياه بالليمون. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل مينا أسنانك ، مما قد يؤدي إلى التسوس.

-استخدم الخيط يوميًا بين كل سن لأعلى ولأسفل وللأمام وللخلف برفق لتجنب النزيف.

-اغسل أسنانك وخط اللثة لمدة دقيقتين كاملتين، مرتين كل يوم. استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة باستخدام حركات لطيفة وتأكد من وصولك إلى جميع أسنانك الهدف هو التخلص من تراكم الترسبات للقيام بذلك ، قم بهز الفرشاة عبر سطح الأسنان وخط اللثة.

-تذكر أن تنظف لسانك بلطف لبضع ثوانٍ أيضًا للتخلص من البكتيريا.

-راجع طبيب أسنانك مرة واحدة على الأقل في السنة وأبلغ عن أي من العلامات المذكورة أعلاه على الفور.

مخاوف فموية أخرى إذا كنت مصابًا بداء السكري

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم أو الأدوية. لتجنب جفاف الفم ، يوصي بمضغ العلكة الخالية من السكر، أو استخدام غسول الفم أو تناول بعض الحلوى الخالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب.