40٪ من مرضى كورونا يعانون من عدوى فطرية بالرئة

كتبت إيناس البنا

يعد مرض كورونا مرضًا رئويًا بشكل أساسي، وفي نسبة كبيرة من المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة ، توجد أيضًا عدوى جرثومية أو فطرية ثانوية.

وكشفت دراسة حديثة، أن حوالي 25٪ من المرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARDS) ، وحوالي 40٪ من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الوخيم COVID-19 ، تظهر عليهم أيضًا علامات الإصابة بالفطر في الرئتين.

تناقش دراسة جديدة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * خصائص داء الرشاشيات الرئوي المرتبط بـ COVID-19 (CAPA).



عدوى فطرية

ووفقا للدراسة، تسبب هذه الفطريات عدوى غازية في الرئة ، وهناك أكثر من 250.000 حالة داء الرشاشيات كل عام ، وهي مرتبطة بالعديد من الوفيات، هذه الفطريات قادرة على النمو في درجة حرارة جسم الإنسان ، ومقاومة للأكسدة ، وتطور بسرعة مقاومة لمضادات الفطريات.

وجدت الدراسة أن جميع المرضى كانوا مصابين بسلالات من عدوى فطرية تسمى A. fumigatus، والتي تسبب التهاب رئوى أكثر شدة، وذلك في دراسات على الفئران.

ما هو داء الرشاشيات الرئوي



داء الرشاشيات هو عدوى تحدُث نتيجة نوع من العَفَن (فطريات). عادةً تُصيب الأمراض الناجمة عن عدوى الرشاشيات الجهاز التنفُّسي، لكن تختلف حدة مؤشرات المرض بشكل كبير.

يوجد العفن المُسبِّب للأمراض، الرشاشية، في كل مكان بالداخل والخارج. أغلب حالات هذا العفن غير ضارة، لكن يُمكن أن يُسبِّب القليل منها أمراضًا خطيرة للمصابين بضعف الجهاز المناعي، أو الأمراض الرئوية الكامنة أو الربو عند استنشاق الأبواغ الفطرية.

يُصاب بعض الأشخاص بعدوى رئوية خفيفة إلى خطيرة، و تحدُث أخطر أشكال داء الرشاشيات عندما تنتشر العدوى داخل الأوعية الدموية وخارجها.

وَفْقًا لنوع داء الرشاشيات، قد يتضمَّن العلاج المراقبة، أو العلاج بالأدوية المضادة للفطريات، أو الجراحة في الحالات النادرة.