وفاة أمريكى بعد إصابته بفيروس كورونا 3 مرات خلال 154 يوم

كتبت هند عادل

توفى رجل أمريكى يبلغ من العمر 45 عامًا، مصابًا بأحد أمراض المناعة الذاتية متأثرا، بإصابته بفيروس كورونا ثلاث مرات متتالية خلال 154 يوما من الإصابة الأولى نتيجة لتحور خطير للفيروس بجسده، ووفقا لتقرير لصحيفة dailymail البريطانية، وصف أطباء مستشفي بريجهام الأمريكية صراع الرجل أنه ظل يكافح العدوى التي أصيب بها لـ3 مرات متتاليه لمدة 154 يوما متواصلة وتحور بسرعة مخيفة وغير عادية داخل جسده، والذي لم يكن مجهزًا جيدًا لمكافحة العدوى مثل الشخص العادي.

أوضح مسؤولو الصحة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يجب أن يبقوا في المنزل قدر الإمكان وأن يكونوا حريصين بشكل خاص على عدم الإصابة بفيروس كورونا.







ومع دراسة هذه الحالة والتي تظهر مدى خطورة فيروس كورونا على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وكيف يمكن أن يصبحوا مستودعات خطيرة للفيروس ليتحول داخله قبل أن ينتشر إلى الآخرين.

كان الرجل يعاني من حالة تسمى متلازمة أضداد الشحوم الفوسفوري (APS) ، وهو اضطراب في المناعة الذاتية ينتج فيه الجسم أجسامًا مضادة غير مستهدفة تهاجم بروتينات الدم المهمة التي تمنع التجلط غير الضروري ، بدلاً من مسببات الأمراض، وهذا المرض سبب رئيسي للإصابة بالسكتات الدماغية لدى الأشخاص دون سن الخمسين، ويجب على هؤلاء الأشخاص تناول مسيلات الدم إذا كان لديهم أي تاريخ من الجلطات ، أو تناول جرعة منخفضة من الأسبرين.

كما عانى الرجل الأمريكي أيضا أيضًا من مضاعفات اضطراب المناعة الذاتية المعروف باسم النزف السنخي المنتشر، حيث تنزف الأوعية الدموية في الرئتين، في محاولة للحفاظ على هذه الظروف التي تهدد حياته، كان الرجل يتناول مخففات الدم والمنشطات والأدوية التي تثبط جهاز المناعة، مما يعرضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا لأسباب متعددة، وذهب إلى المستشفى مصابًا بالحمى وسرعان ما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.







بدأ الأطباء فى علاج الرجل، بدورة علاجية مدتها خمسة أيام من دواء ريمديسفير المضاد للفيروسات، وزادوا جرعة المنشطات خوفًا من أنه قد ينزف في الأكياس الهوائية في رئتيه، بسبب حالته الموجودة مسبقًا، بحلول اليوم الخامس، خرج من المستشفى ولم يكن بحاجة إلى أكسجين إضافي، لكن حالته المحسّنة لم تدم طويلاً. على مدار الـ 62 يومًا التالية، كان من المفترض أن يخضع للحجر الصحى فى المنزل، ولكن بدلاً من ذلك كان لا بد من نقله إلى المستشفى ثلاث مرات بسبب آلام في البطن وصعوبة في التنفس والتعب.

في كل مرة، كانت مستويات الأكسجين في الدم أقل من المعدل الطبيعى وظل أطباؤه متخوفين من أنه سيعانى من نزيف رئوى، وكانت جرعته من الستيرويد تتعثر فى محاولة لمنعها.

لكن بعد 105 أيام من تشخيصه الأول، اعترف الرجل مرة أخرى، بنفس المشكلات، وحمل فيروسي أعلى، مما تسبب في قلق من تكرار عدوى فيروس كورونا، تم إعطاؤه دورة علاجية أخرى من ريمسيفير واختباره أخيرًا سلبيًا لفيروس كورونا بعد ذلك، لكنه لم يخرج من المستشفى واستمر في العلاج، بعد أكثر من شهر بقليل، كان الرجل إيجابيًا مرة أخرى، مما تسبب في قلق من تكرار ثالث لإصابته بكورونا هذه المرة، تم إعطاؤه كوكتيل ريجينيرون التجريبي للأجسام المضادة.

بعد أسبوع من الحصول على عقار الجسم المضاد، كان لابد من وضع الرجل على جهاز التنفس الصناعي، كان حمله الفيروسي مرتفعًا تقريبًا كما اقترح الاختبار السابق ، وقد أصيب بعدوى فطرية في رئتيه، على الرغم من العلاج بمزيد من الريمسيفير ومضاد الفطريات ، توفي بعد 154 يومًا من اختباره الإيجابي الأولي، عندما قام علماء بريجهام بدراسة تسلسل جينوم الفيروس الذي أصاب الرجل ، وجدوا تطورًا ينذر بالخطر.

لم يقتصر الأمر على أنه بدا وكأنه باق في جسده لأكثر من 150 يومًا، بل تحور فيروس كورونا بشكل أسرع مما لاحظ العلماء أنه يحدث في معظم العينات، وكانت معظم التغييرات في الجزء من البروتين الشائك، العناصر البارزة على سطح الفيروس التي تسمح له بإصابة الخلايا البشرية.