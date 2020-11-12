نيابة كفر الشيخ تحجز مرشحة مجلس النواب الخاسرة وتطلب تحريات اتهامها بالدعارة

كفر الشيخ - محمد سليمان

قررت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار مصطفى الشويخ، رئيس النيابة الكلية، احتجاز "ج. ب. ا. س" محامية، ومرشحة خاسرة لمجلس النواب 2020، للغد لحين عرضها رفقة تحريات المباحث فى واقعة اتهامها فى القضية رقم 277 لسنة 2020 إدارى بيلا باستقطاب السيدات والفتيات، وتسهيل أعمال الدعارة.

وواجه رئيس النيابة المتهمة بـ7 تسجيلات صوتية، أنكرت صلتها بهم، وقدم محامى الشاكية أسطوانة مدمجة عليها بعض المكالمات المسجلة، وقررت النيابة العامة طلب تحريات إدارة البحث الجنائى، مع مراعاة مدة الحجز القانونية.

وكانت "راندا . ا. ع" 28 سنة اتهمت المحامية، ومرشحة مجلس النواب الخاسرة فى القضية رقم 277 لسنة 2020 إدارى بيلا باستقطاب السيدات والفتيات، وتسهيل أعمال الدعارة، واستقطاب الفتيات لممارستها، وألقت مباحث بيلا القبض على المتهمة.

وعلى جانب آخر، تلقت نيابة كفر الشيخ خطابا من نقابة المحامين بموافقتها بعرض المحامية على النيابة بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.