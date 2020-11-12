مودرنا الأمريكية تؤكد إعلان نتائج تجارب لقاح كورونا نهاية الشهر

كتبت هند عادل

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، في بيان لها أنها تتوقع إصدار إعلان عن فاعلية لقاحها المحتمل لفيروس كورونا، بعدما انتهت من تجميع البيانات لتحليل أول للقاح نهاية الشهر الجارى.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تُجري موديرنا تجربة سريرية لحوالي 30 ألف مشارك، حيث تلقى نصف المشاركين اللقاح والنصف الآخر يتلقون العلاج الوهمي، وهو حقنة من محلول ملحي لا يبدو أن لها أي تأثير، ومن أجل أن يتم أخذ اللقاح في الاعتبار من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، كان على ما لا يقل عن 53 مشاركًا في الدراسة أن يصابوا بمرض فيروس كورونا.



مودرنا

ووصلت التجربة لـ53 علامة، لكن موديرنا لا تعرف ما إذا كان المشاركون الذين أصيبوا بالمرض قد تلقوا اللقاح أو الدواء الوهمي تقوم الشركة الآن بإعداد البيانات لإرسالها إلى مجلس مراقبة البيانات والسلامة للتجربة ، وهي لجنة مستقلة من الخبراء، إذا تلقى عدد كبير من المشاركين العلاج الوهمي من الناحية الإحصائية ، فإن ذلك يعني أن اللقاح فعال ضد الفيروس.

في غضون ذلك، قال الدكتور أنتوني فاوسي، الخبير الرائد في البلاد في مجال الأمراض المعدية، إن النتائج الواعدة لشركة فايزر هي أخبار جيدة لموديرنا أيضًا، حيث إنهم يعتمدون على تقنية mRNA .

جاء ذلك بعدما كان لقاح الفيروس التاجي الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech أكثر من 90 % من الفاعلية فى حماية الناس من العدوى مقارنة بالحقن الملحي الوهمى، وفقًا لتحليل، واعتبرت كاثرين جنسن ، رئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر ، هذه "لحظة تاريخية".