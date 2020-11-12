مقتل مسجل خطر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليه بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لقي مسجل خطر مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية، أثناء إلقاء القبض عليه بناحية مركز الجمالية .

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، أنه أثناء تنفيذ حملة لضبط أحد المسجلين خطر، والمتهم فى عدد من قضايا القتل والسرقة بالإكراه وصادر ضد عدة احكام بالسجن، وكان يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين فتم إعداد مأمورية برئاسة العقيد هيثم منصور رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد فريد مفتش مباحث المديرية، وفريق البحث الجنائي والقوة المرافقة لهم لضبطه بناحية مركز الجمالية، وبعد شعور المتهم باقتراب القوات منه، بادر بإطلاق النار عليهم وتم الرد على مصدر النيران حتي تم إسكاته ،وبالفحص تبين مصرع "السيد.ص.ق" من قرية ليسا الجمالية، ومقيم دائرة المركز، والمطلوب ضبطه وعثر بحوزته على بندقية ألية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات من نفس العيار.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفي الجمالية المركزي لحسن صدور قرار النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.