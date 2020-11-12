معهد جماليا الروسى: لم يتم تسجيل آثار جانبية جديدة للقاح كورونا Sputnik V

كتبت هند عادل

قال ألكسندر جينتسبيرج، مدير معهد جماليا للأبحاث العلمية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، لقناة روسيا 24 التليفزيونية، إن تجارب ما بعد التسجيل للقاح سبوتنيك الخامس لفيروس كورونا الروسى لم تكشف عن آثار جانبية جديدة.

وأشار إلى أن "جميع الآثار الجانبية التي تم إدراجها للقاح في وقت سابق، والتي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب، تم الكشف عنها أيضًا في مجموعة كبيرة من 16الف شخص.ولم تكن هناك آثار جانبية خطيرة جديدة".

وأضاف جينتسبيرج "أثبتت هذه التجارب الموسعة أن نحو 15-17% ممن تم تطعيمهم يعانون من آثار جانبية، ما يعني أن 80% ليس لديهم أي مشاكل بعد التطعيم".

ووفقًا له تشمل الآثار الجانبية المحتملة ارتفاعًا طفيفًا في درجة الحرارة لمدة تصل إلى يومين، واحمرار في موقع الحقن، وصداع وانزعاج في العضلات.

في 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة تسجل لقاحًا لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه اسم Sputnik V. تم تطوير اللقاح من قبل معهد الجمالية للأبحاث العلمية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وخضع لتجارب سريرية في يونيو ويوليو. تم إنشاؤه على منصة تم استخدامها لتطوير عدد من اللقاحات الأخرى، وفقًا لوزارة الصحة الروسية ، تُظهر التجربة أن مثل هذه اللقاحات قادرة على تكوين مناعة طويلة الأمد تستمر لمدة تصل إلى عامين.