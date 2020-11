فيديو.. مستشفى إيطالى يعطى الأكسجين لمرضى كورونا بسياراتهم.. اعرف الأسباب

كشفت شبكة سكاي نيوز أن المرضى الذين ينتظرون العلاج في مستشفى كوتوجنو الذي يعاني من ضغوط شديدة في نابولي بإيطاليا، تم إعطاؤهم الأكسجين في سياراتهم في نهاية الأسبوع وأظهرت الصور طابورا من السيارات التي انتظرت في ساحة انتظار السيارات بينما كان المسعفون يخرجون اسطوانات الأكسجين ويدخلون الأنابيب عبر نوافذ السيارة.

وتشهد إيطاليا ، في خضم الموجة الثانية، زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، أمس الأربعاء ، أبلغت إيطاليا عن 33000 حالة إصابة جديدة و 623 حالة وفاة.

► VIDEO: Covid-19 patients recorded queuing in their cars - with some administered oxygen - as they await admittance to hospital in Naples, Italy pic.twitter.com/CbC8OWUbq2