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أعلنت وزارة التربية التونسية مساء اليوم /الخميس/، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) فى المدارس بلغ 2218 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضى، وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أن الإصابات توزعت بين 917 حالة في صفوف التلاميذ، و1043 حالة بين المدرسين، و204 إصابات بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة بين العمال.