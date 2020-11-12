أعلنت وزارة التربية التونسية مساء اليوم /الخميس/، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) فى المدارس بلغ 2218 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضى، وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أن الإصابات توزعت بين 917 حالة في صفوف التلاميذ، و1043 حالة بين المدرسين، و204 إصابات بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة بين العمال.
وأوضح البيان أن الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة طالت 1075 مؤسسة تربوية أي بنسبة 58ر17 بالمائة من إجمالى المؤسسات.
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