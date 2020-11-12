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أوقاف السويس: توعية المصلين بإجراءات مواجهة الموجة الثانية من كورونا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:56 م
أوقاف السويس: توعية المصلين بإجراءات مواجهة الموجة الثانية من كورونا جانب من الاجتماع
السويس - السيد فلاح

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قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن دوام فتح المساجد إنما بالالتزام بالضوابط واتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا  التي حددتها وزارة الاوقاف، مشيرًا إلي أنه لابد من توعية المصلين بهذا الأمر، قائلا، "إذا كنت تحب بيت الله فحافظ علي بقائه مفتوحا بالالتزام بالإجراءات".

وتابع الشيخ ماجد راضي، خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري الإدارات الفرعية وحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام، مؤكدًا على متابعة خط سير العمل بالمساجد وكذلك استمرار نظافة وتعقيم المساجد، مطالبًا علي جميع الأئمة والخطباء اتباع تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الوقت المحدد الخطبة وكذلك موضوع الخطبة الموحدة وتنفذ التعليمات بكل دقه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، علي مديري الإدارات الفرعية متابعة الحضور والانصراف وتنظيم ضوابط العمل واتباع تعليمات الوزارة أول بأول وتنفيذها بكل دقه وحسم، مضيفًا "علينا جميعا التعاون والتكاتف للنهوض بالدعوة ولكي يؤدي المسجد دوره المجتمعي، سائلآ الله أن يرفع الوباء والبلاء عن العباد والبلاد.

الشيخ ماجد خلال الاجتماع
الشيخ ماجد خلال الاجتماع

 

الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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