8 معلومات عن الخريطة الزمنية للقاح فايزر لكورونا خلال الشهور القادمة

كتبت هند عادل

أثار إعلان شركة الأدوية الأمريكية فايزر أن لقاحها ضد فيروس كورونا نجح في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وهو فعال بنسبة تزيد عن 90 % في الوقاية من فيروس كورونا، حالة من الارتياح بالعالم أجمع، وكشف تقرير موقع Business Insider أن تطوير لقاح لفيروس جديد تمامًا في أقل من عام هو أمر لم يتحقق أبدًا.

ويقدم التقرير التالى 8 معلومات عن الخريطة الزمنية للقاح فايزر خلال الشهور القادمة



1- تريد شركة Pfizer المزيد من البيانات حول سلامة اللقاح قبل المضي قدمًا تقول البيانات ستكون متاحة في الأسبوع الذي يبدأ في 16 نوفمبر.

2- ثم يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت ستمنح الموافقة الطارئة، من غير الواضح كم من الوقت قد يستغرق ذلك ، لكن الوكالة قالت إنها تريد التحرك بسرعة .

3- الترخيص في البداية فقط قد يكون للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وعاملي الرعاية الصحية.

4- قالت شركة Pfizer إنه يمكن تسليم بعض الجرعات هذا العام ولكن فقط 50 مليونًا للعالم بأسره، يأخذ كل شخص جرعتين ، لذا فإن الـ 50 مليون جرعة تصلح فقط لـ 25 مليون شخص يجب على المرضى أيضًا الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع بين الحقن الأولى والثانية.

5- 2021 هو موعد وصول الجزء الأكبر من الجرعات ما يصل إلى 1.3 مليار يحدث هذا عندما يبدأ الأشخاص الذين لا يعتبرون خطرًا كبيرًا في الحصول عليها.

6- يجب نقل اللقاح في درجات حرارة شديدة البرودة منخفضة تصل إلى 94 درجة فهرنهايت تحت الصفر أو تحت 70 درجة مئوية مما قد يجعل من الصعب الوصول إلى بعض الأماكن بسرعة.

7- هناك مشكلات لوجستية أخرى مثل نقص قوارير الزجاج يمكن أن تقف في طريق طرح اللقاح بسلاسة.

8- تقدم عدد من البلدان بالفعل طلبات لملايين الجرعات من اللقاح ، على أمل أن يعمل على حماية سكانها ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.