اليوم السابع
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متى يكون لقاح شركة فايزر لكورونا متاحاً للناس؟

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 06:00 م
متى يكون لقاح شركة فايزر لكورونا متاحاً للناس؟ متى يكون لقاح فايزر متاحا؟
كتبت فاطمة خليل

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أثبتت تجارب شركة فايزر الأمريكية Pfizer وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech فعالية اللقاح الجديد لكورونا بنسبة تزيد عن 90٪، لكن لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول الدراسة، والتي لم تكتمل بعد، كما لم تنشر شركة فايزر أيًا من بياناتها، ولم ترسلها لمراجعة الأطباء والعلماء من الجهات الأخرى أو إلى الجهات التنظيمية للموافقة عليها، وهو ما يعني أن الأمر قد يستغرق شهورًا قبل أن يصبح اللقاح متاحًا لكثير من الناس.

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ونقل موقع "إنسايدر" الأمريكي ما قاله الخبراء حول إنه من السابق لأوانه معرفة متى سيكون اللقاح متاحًا على نطاق واسع لعدد كافٍ من الناس لضمان التخلص من الأقنعة والتباعد الاجتماعي لمحاربة كورونا.

وأوضح الخبراء أنه من غير المرجح أن يؤثر اللقاح على حياتنا في المستقبل القريب فلن يحدث فرقًا في خطط السفر أو لقاء الأسرة حتى عام 2021.وأضافوا "سنستمر في ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي خلال احتفالات الكريسماس".

في حين أن أخبار لقاح فايزر واعدة، لا يزال من الضروري مواصلة اتخاذ الاحتياطات للمستقبل المنظور، وفقًا لما ذكرته ليزلي مكلور، أستاذ الإحصاء الحيوي ورئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة دريكسيل، المتخصص في أبحاث التجارب السريرية.

ونصحت أنه بالنسبة لموسم العطلات القادم، يجب على الجميع الاستمرار في التباعد الاجتماعي وارتداء قناع حول أشخاص آخرين، والالتقاء في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك.

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اللقاح أمامه بعض الوقت

لا يزال اللقاح يواجه عملية طويلة من المراجعة والموافقة، تخطط شركة Pfizer لطلب موافقة طارئة، ولكنها ستحتاج إلى جمع المزيد من البيانات للقيام بذلك، ولن يكون ذلك متاحًا حتى نهاية نوفمبر ، مما يترك أربعة أسابيع أخرى فقط من عام 2020 للحصول على الموافقة التنظيمية والحصول على سلسلة التوريد متحرك.

وقالت مكلور"من المستبعد جدًا أن يكون متاحًا على نطاق واسع بحلول نهاية هذا العام حتى لو كان كل شيء يمر بأسرع ما يمكن".


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