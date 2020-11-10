اليوم السابع
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ماذا تعنى فعالية لقاح شركة فايزر ضد كورونا بنسبة 90٪؟

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 01:30 م
ماذا تعنى فعالية لقاح شركة فايزر ضد كورونا بنسبة 90٪؟ لقاح فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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يروج مرشح لقاح كورونا من شركة فايزر أنه يحقق نجاحا بفعالية تصل إلى 90 ٪، وهو أعلى بكثير من الفعالية النموذجية للقاح الأنفلونزا الموسمية، والتي كانت فعالة بنسبة 29 ٪ في موسم الأنفلونزا 2018-2019 ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.
 
أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في موسم 2015-2016 ، كان لقاح الأنفلونزا فعالاً بنسبة 48٪ ، لكن هذا الرقم انخفض بشكل مطرد إلى 40٪ في 2016-2017 ، و 38٪ في 2017-2018 و 29٪ في 2018-2019 .
 
 
 أظهرت الأرقام الأولية لموسم الأنفلونزا 2019-2020 أن اللقاح الأخير كان فعالاً بنسبة 39٪، هذه الأرقام تعني أن 39٪ فقط من الأشخاص الذين تم تطعيمهم في 2019-2020 لم يصابوا بالأنفلونزا.
 
ووفقا لتقرير جريدة " نيويورك بوست" ny post" الأمريكية، فإنه مع لقاح الفيروس التاجي الجديد "كورونا"، الذي تنتجه شركة فايزر، وهو معدل فعالية 90 ٪، فهذا يعني أن الأغلبية الساحقة من أولئك الذين حصلوا على اللقاح انتهى تطوير الأجسام المضادة الواقية لديهم في غضون 28 يوما، والتي سوف يحمى على الأقل مؤقتا العدوى. 
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وذكرت دراسة حديثة ، والتي تنتظر مراجعة الأقران ، أن مناعة الجسم المضاد تستمر 6 أشهر على الأقل ، ويقوم العلماء بالفعل بالتحقيق فيما إذا كان لقاح كورونا يجب أن يتم سنويًا مثل لقاح الأنفلونزا ، حسبما ذكرت شبكة NBC .
 
على الرغم من عدم وجود لقاح جاهز للسوق حاليًا لـ COVID-19 ، تتوقع شركة Pfizer أن يكون لديها 50 مليون جرعة من لقاح  BNT162b2، جاهزة بحلول نهاية عام 2020 وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة متاحة في عام 2021 ، .
 
معدل الفعالية الخاصة باللقاح بلغت نسبة 90 ٪ وهى  أعلى بكثير من نسبة 50 ٪ المطلوبة للقاح فيروس كورونا من قبل إدارة الغذاء والدواء، وتقترب تدريجياً من المعدلات المرتفعة للمناعة التي يوفرها لقاح الحصبة وشلل الأطفال.
 
وقالت الشركة إن لقاح الفيروس التاجي من شركة فايزر يتطلب حاليًا جرعتين معززتين .
 
 

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