اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عضو الفريق الطبى للسفارة الأمريكية يكشف تفاصيل مصل "إيلى ليلى" بالأجسام المضادة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 10:20 م
عضو الفريق الطبى للسفارة الأمريكية يكشف تفاصيل مصل "إيلى ليلى" بالأجسام المضادة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد إسماعيل طبيب صدر وباطنة وأحد الفريق الطبى للسفارة الأمريكية، إن مصل شركة "إيلي ليلي" عبارة عن حقن بالأجسام المضادة الصناعية وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الأغذية الأمريكية، ويعتمد على الحقن بالأجسام المضادة الصناعية دون الرجوع إلى تحفيز الجهاز المناعى.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن جميع الامصال التي جرى تجربتها خلال الفترة الماضية اعتمدت على تحفيز الجهاز المناعى فى إفراز الاجسام المضادة وهذا هو الفارق مقارنة بعقار "إيلي ليلي" الذى اعتمد على حقن الأجسام المضادة الصناعية مباشرة.
 
وأكد أنه بالرغم من حصول المصل على موافقة منظمة الأغذية الأمريكية إلا أنه مرهون بشريطة تجاوز نسبة النجاح 50% من التجارب، حيث أن العقار يعمل بنسبة كبيرة للوقاية بجعل جسد المتلقي مستعداً للإصابة، كما أن المصل يستخدم بنسبة أقل في العلاج بعد الإصابة، مشيراً إلى أن هناك ثمة معوقات تكتنف المصل مثل التكلفة، حيث تصل تكلفة المصل الواحد إلى 1200-1500 دولار للمصل الواحد وهو السعر المقترح حتى الآن ثم يأتى التحدى الثانى هو إنتاج كم كبير من الأمصال بشكل قياسي، مشيرا أن الشركة صرحت أنها تستطيع أن توفر نحو 50 مليون مصل بحلول مارس عام 2021 ".
 
وحول مدى تشابهه مع المصل الذي حصل عليه الرئيس الأمريكي ترامب، قال إسماعيل: "هناك شكوك حول إصابة الرئيس ترامب لأن مسار إعلان الإصابة والتعافي في وقت  قياسي لم يتجاوز 5-6 أيام وأعتقد الأمر له علاقة بالسياسة وهذا علمياً غير منطقي حتى لو أخذ عقار الأجسام المضادة لأن المدى الزمني لتحول المسحات الإيجابية إلى سلبية يستغرق وقت في المتوسط ما بين 15-21 يوما حتى في الإصابات البسيطة وبالتالي تصريحات ترامب بها شكوك، قائلاً: "الأمر مسيس مع قرب الانتخابات الأمريكية في وقتها".

وحول موعد إعلان شركة فايزر عن لقاحها بعد الانتخابات الأمريكية ومدى علاقته بالانتخابات الأمريكية، قال إسماعيل "ايضاً هناك شكوك حول موعد الإعلان".

 


كورونا

فيروس كورونا

مصل كورونا

لقاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لقاح فايزر يتخطى حاجز السباق بإعلان نتائج التجارب بنجاح 90%.. 13لقاحا لكورونا تدخل السباق.. فايزر تستعد لإنتاج 1.3مليار جرعة نهاية 2021..مودرنا تسعى للموافقة للاستخدام الطارئ..وجونسون تعد بإنتاج مليار جرعة 2021

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 10:00 م

8 معلومات عن الخريطة الزمنية للقاح فايزر لكورونا خلال الشهور القادمة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 10:00 م

إشادات عالمية بلقاح فايزر ضد كورونا.. الصحة العالمية: واعد للغاية.. ورئيس الشركة: سيكون أعظم تطور طبى فى السنوات الـ100 الماضية.. فاوتشى: واشنطن قد تبدأ توزيع اللقاح قبل نهاية العام

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 08:13 م

7 أسئلة تحتاج إجابة قبل طرح لقاح فايزر بالأسواق.. هل يقلل انتشار كورونا.. ما مدة الحماية التى يوفرها التطعيم وهل له آثار جانبية.. ما هو الجدول الزمنى لطرح اللقاح.. وهل يوقف انتقال الفيروس؟

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 08:00 م

كندا تؤمن لمواطنيها ملايين الجرعات من لقاح شركة فايزر الخاص بكورونا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 07:58 م

الصحة العالمية: لقاح فايزر واعد للغاية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 07:27 م

مصر تحجز 20% من احتياجات لقاح فايزر لـ«كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 07:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة