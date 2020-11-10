خبراء: لقاح فايزر لكورونا يواجه العديد من العقبات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع

كتبت هند عادل

عززت نتائج لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر Pfizer Inc و BioNTech SEبيونتك الألمانية التفاؤل بأن العالم سيكون لديه قريبًا طريقة محتملة للخروج من الوباء، لكن الخبراء حذروا من أن اللقاح لا يزال يواجه العديد من العقبات التي يجب إزالتها.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" لا تزال الأسئلة المتعلقة بالإنتاج والتوزيع ، والأهم من ذلك ، أداء وقدرة اللقاح نفسه نفسها بحاجة إلى إجابة ، حتى لو كانت الأرقام تبدو واعدة للغاية ، ووفقًا لمتخصصي اللقاحات، بدأت تجربة Pfizer منذ أقل من أربعة أشهر ، وكم من الوقت سيمنح اللقاح الحماية وكم سيستفيد من اللقاح هي أمور غير معروفة تقريبًا في الوقت الحالي.

قال مايكل كينش ، خبير تطوير الأدوية ونائب المستشار المساعد في جامعة واشنطن في سانت لويس: "لا يزال السؤال الرئيسي يركز على الوقت هل سيخبرنا الوقت أن الحماية تظل مفيدة لعدد أكبر من السكان؟"

حيث أنتجت شركتا Pfizer و BioNTech نتائج إيجابية بعد ما يزيد قليلاً عن 11 شهرًا من ظهور كورونا في الصين، أشار تحليل مبكر لبيانات من تجربة أكثر من 40 ألف متطوع إلى أن اللقاح كان فعالًا بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من المرض

أدى النجاح المحتمل للقاح الأول في تجربة كبيرة في مرحلة متأخرة إلى زيادة الآمال في أن تنجح أيضًا تجارب أخرى ، مثل تلك التي طورتها شركة Moderna Inc و AstraZeneca Plc مع جامعة أكسفورد ومع ذلك ، حذر باحثو الأمراض المعدية من الإثارة المفرطة بشأن البيانات المحدودة التي كشفت عنها شركة فايزر.

قال مايكل أوسترهولم ، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا إن بيان الشركات "لا يخبرنا على الإطلاق بما أنجزته بالفعل"من السابق لأوانه حقًا وضع أي تعريف لما تظهره لنا أبحاث اللقاحات الجديدة هذه."

مضيفا " لا يخبرنا الرقم الرئيسي لخفض الحالات المصحوبة بأعراض بنسبة 90٪ إلا القليل عن نوع الحالات التي يتم منعها التفاصيل حول كيفية عمل اللقاح بشكل جيد في كبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة التي هي في أمس الحاجة إلى الحماية لم يأت بعد.

قال أوجور شاهين ، الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech ، إن حوالي نصف المشاركين في التجربة هم من كبار السن ، ومن الممكن أن نتوقع من النتائج الحالية أن الفعالية بين كبار السن يجب أن تكون أعلى من 80٪وقال إن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل للتأكد.

وقال إنه لا يزال من الصعب تجميع الحالات الخمس الشديدة التي قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها تريد رؤيتها في تجارب اللقاحات ، لأن معدل الإصابات الخطيرة انخفض مع تقدم الوباء وتحسن العلاج.

وأوضح الخبراء إذا تم منح تصريح طارئ للقاح فايزر من جانب FDA فستقوم لجنة ثانية من الخبراء الخارجيين بدعوة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتدخل بسرعة لتحديد من يجب أن يحصل على اللقاح أولاً في هذه الحاله فقط سيتم التوزيع.