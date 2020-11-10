البرازيل توقف تجارب لقاح كورونا الصينى"سينوفاك" لتسببه فى مضاعفات لأحد المشاركين

كتبت أمل علام

كشفت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل Anvisa، أنها أوقفت التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الذي طورته الصين بعد "حادث ضار" تورط فيه متطوع، وهو ما يمثل ضربة لأحد أكثر اللقاحات المرشحة تقدمًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وقالت وكالةAnvisa ، في بيان إنها "قررت وقف التجربة السريرية للقاح""كورونافاك بعد حادث ضار خطير" في 29 أكتوبر.

وأضافت، أنها لا تستطيع إعطاء تفاصيل عما حدث بسبب لوائح الخصوصية، لكن مثل هذه الحوادث تشمل الوفاة، والآثار الجانبية القاتلة المحتملة، والإعاقة الخطيرة، والعيوب الخلقية وغيرها من "الأحداث المهمة سريريًا".

جاءت الانتكاسة التي يواجهها CoronaVacلقاح كورونافاك ، التي طورتها شركة الأدوية الصينية سينوفاك Sinovac Biotech ، في نفس اليوم الذي قالت فيه شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer إن مرشحها للقاح أظهر فعالية بنسبة 90%، مما أدى إلى ارتفاع الأسواق العالمية ورفع الآمال في وضع حد للوباء، كل من لقاح كورونا من شركة فايزر Pfizer وسينوفاك Sinovac في تجارب المرحلة الثالثة، وهي المرحلة النهائية من الاختبار قبل الموافقة التنظيمية، ويخضع كلاهما للاختبار في البرازيل، الدولة التي لديها ثاني أكبر عدد وفيات بسبب الوباء، بعد الولايات المتحدة، حيث قتل أكثر من 162 ألف شخص بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقال الموقع، وقع فيروس كورونا في معركة سياسية فوضوية في البرازيل، حيث كان أبرز داعميه هو جواو دوريا حاكم ساو باولو، أحد أبرز المعارضين للرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو.

في غضون ذلك، وصفه بولسونارو بأنه لقاح من "ذلك البلد الآخر"، وحث بدلاً من ذلك على لقاح منافس طورته جامعة أكسفورد وشركة الأدوية استرازينيكا AstraZeneca