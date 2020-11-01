9 ملايين دولار تراجع بواردات مصر من الورق الصحى فى أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، تراجع الصادرات المصرية من الورق الصحي بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها نحو 3 ملايين و326 ألف دولار، في شهر أغسطس الماضي، مقابل 13 مليونا و265 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بتراجع بلغ 9 ملايين و939 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرات عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الورق الصحي جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و14 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 901 مليون و459 ألف دولار في الشهر نفسه عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 113 مليونا و533 ألف دولار.

وبلغت الصادرات المصرية من البلاط وأدوات صحية خزفية، 16 مليونا و548 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 19 مليونا و670 ألف دولار في أغسطس عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و122 ألف دولار، يليها صادرات مستحضرات العطور والتجميل وبلغت قيمتها 10 ملايين و829 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و613 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته مليونا و216 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات منتجات الألبان وبلغت قيمتها 16 مليونا و647 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 18 مليونا و423 ألف دولار في الشهر نفسه عام 2019، بالإضافة إلى الخضراوات المجمدة أو مبردة بقيمة 12 مليونا و408 آلاف دولار، مقابل 10 ملايين و493 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت مليون و915 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 20 مليونا و622 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 14 مليونا و445 ألف دولار في الشهر نفسه عام 2019، بزيادة بلغت 6 ملايين و177 ألف دولار، إلى جانب مصنوعات من اللدائن وبلغت قيمتها 14 مليونا و405 آلاف دولار أغسطس الماضي، مقابل 13 مليونا و70 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليونا و335 ألف دولار.