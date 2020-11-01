8 نصائح مهمة تساعد على علاج التهاب القولون

كتبت نهير عبد النبى

التهاب القولون واحد من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على صحتهم ومزاجهم العام، حيث يسبب ألما شديدا فى البطن، وغثيان ،وإسهال، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على تناول الطعام، وغيرها من الأعراض الأخرى، وهناك بعض النصائح التى يجب ان يتبعها مرضى التهاب القولون لتخفيف الألم والتخلص من الاعراض وحسب ما ذكره موقع everydayhealthهى:

1:ينصح مرضى التهاب القولون بالابتعاد عن الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون حتى لا تزيد من أعراض التهاب القولون والألم الشديد الذى يتعرض له المريض.

2:يجب الابتعاد عن الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل واستبدالها بالاطعمة الخفيفة.

3:الاهتمام بتناول السوائل الطبيعية الدافئة التى تساعد على تخفيف الألم والالتهاب .

4:بعض التمارين الرياضية بمثابة علاج لالتهاب القولون ومنها اليوجا حيث انها تعزز الاسترخاء وتستهدف الجهاز الهضمى.

5:ينصح بالحد من الإجهاد والتوتر والابتعاد عن الضغط النفسى فهى من أبرز الأسباب التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب التهاب القولون.

6:تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة بدلا من 3 بكميات كبيرة لأن ذلك يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والقولون والهضم السريع.

7:يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة حتى لا تزيد من التهاب القولون والحموضة الشديدة.

8:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3 لأنها تقلل من أعراض التهاب القولون وتحسن صحة الجسم.