مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى يكشف أهداف برنامج فرصة والفئات المستحقة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومسئول برنامج فرصة، إن برنامج فرصة هو أحد البرامج التي تستكمل بها شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من الوزارة والبرنامج يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والفئة الثانية هي من تم رفضهم من مشروع تكافل وكرامة.

‎وتابع الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي تساهم في الحماية المجتمعية للمواطنين، لافتا إلى أن تلك المبادرات تساعد الأسر الأكثر فقرا في كل المحافظات .

‎وأضاف الشبراوي خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" ، المُذاع على قناة "النها"، والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أن الوزارة الآن لديها قاعدة بيانات للأفراد ومعرفة مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وكان هناك استحلال لأموال الدولة، ولكن الربط الإلكتروني، أعاد الحق لأصحابه، والمتلاعبين يعاقبوا وقد يحولوا للنيابة في بعض الأحيان.

‎وأكد مستشار وزارة التضامن، أن الوزارة أسست لجان مجتمعية يقودها تكافل وكرامة لمساعدة المواطنين ومعرفة احتياجاتهم.