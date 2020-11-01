ما أعراض البهاق؟.. الفقدان الرقعى للون الجلد أبرز علامات الإصابة بالمرض

كتبت نهير عبد النبى

البهاق من الأمراض المنتشرة وتظهر فجأة دون وجود علامات مسبقة له وهو يحدث عندما تموت الخلايا التي تُنتج الميلانين أو تتوقف عن أداء وظيفتها، ويؤثر البهاق على الأشخاص باختلاف أنواع بشرتهم، ولكن يمكن ملاحظته بشكل أكبر لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، لا تعتبر هذه الحالة مهددة للحياة أو مُعدية. قد تكون مسببة للضغط النفسي أو تجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض مرض البهاق هى:

أعراض مرض البهاق



العلامة الرئيسية للبهاق هي الفقدان الرقعي للون الجلد عادةً، ما يظهر تغير اللون في البداية على المناطق المُعرَّضة للشمس، مثل اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين.

تشمل علامات البهاق:

1:الفقدان الرقعي للون الجلد.

2:الظهور المبكر للشعر الأبيض أو الرمادي على فروة الرأس أو رموش العين أو الحاجبين أو اللحية.

3:فقدان اللون في الأنسجة التي تغطي الأجزاء الداخلية للفم والأنف (الأغشية المخاطية).

4:فقدان أو تغير في لون الطبقة الداخلية لمقلة العين (الشبكية).

5:يمكن أن يظهر البهاق في أيّ مرحلة عمرية، ولكن في الغالب قبل سن الـ 20.

وعلى أساس نوع البهاق الذي تعانيه ، قد تغطي البقع متغيرة اللون:

العديد من أجزاء الجسم: وفي هذا النوع الأكثر شيوعًا، والمُسمى البهاق العام، تظهر البقع متغيرة اللون في الغالب على أجزاء الجسم المتماثلة (بشكل متماثل).

جانب واحد فقط أو أحد أجزاء الجسم: هذا النوع، والذي يطلق عليه البهاق القطعي، يميل إلى الظهور بين الفئات العمرية الصغيرة ويستمر لمدة عام أو عامين ويتوقف بعد ذلك.

منطقة واحدة أو فقط القليل من مناطق الجسم: ويُسمى هذا النوع البهاق (الوجهي) المحلي.

ومن الصعب التنبؤ بكيفية تطور المرض، في بعض الأحيان يتوقف ظهور القروح دون تناول علاج، وفي معظم الحالات، ينتشر فقدان الصباغ وفي نهاية الأمر يصيب معظم الجلد، ونادرًا، ما يستعيد الجلد لونه مرة أخرى.

متى تزور الطبيب؟

قم بزيارة الطبيب إذا تغير لون الجلد أو الشعر أو العينين، لا يوجد علاج للبهاق، ولكن قد يساعد العلاج في إيقاف أو تقليل عملية تغير اللون واستعادة بعض لون الجلد.