عميد معهد السكر: 9 إلى 15 مليون مصاب بالسكر فى مصر والمرض يسبب مضاعفات خطيرة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور إيهاب نبيل عميد المعهد القومى للسكر، ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية والقدم السكرى بالمعهد، إن المعهد يولى اهتماما كبيرا بصحة مرضى السكر، موضحا أنه يهمنا في المعهد منع مضاعفات مرض السكر على الكلى والقلب والشرايين والعين، والوقاية منها مبكرا، وأيضا الاهتمام بصحة المرأة، والقدم السكرى ، موضحا أن المعهد يهتم بمرض السكر لمنع مضاعفاته وطرق الوقاية منها، واكتشافه مبكرا لأن الوقاية أفضل من العلاج.

وأكد عميد المعهد القومى للسكر في تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المعهد يهتم بمضاعفات مرض السكر وذلك من خلال ضبط مستوى السكر في الدم، والغذاء الصحى، والأدوية، موضحا أن هناك حوالى 9 إلى 15 مليون مليون مصاب السكر في مصر أي أن حوالى 10 % من المصريين مصابين بمرض السكر، مؤكدا أن مبادرة 100 مليون صحة للاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض المزمنة، واكتشاف سرطان الثدى مبكرا أدت لاكتشاف الامراض مبكرا ومنع حدوث المضاعفات، والسيطرة على مرض السكر قبل حدوث المضاعفات.





ضبط السكر فى الدم

وأشار عميد المعهد القومى للسكرإلى أن مرض السكر يسبب اعتلال في الأعصاب الطرفية، ويؤدى إلى عدم الإحساس بالأعصاب الطرفية، مما ينتج عنه تنميل وحرقان وشكشكة، ولسعه، وبعض الأحيان يشتكى المريض بعدم احساسه بالأرض، وكأنه يمشى على رمل، أو سفنج، وكل هذه الأعراض نتيجة التهاب الأعصاب وتمثل خطورة لإمكانية الإصابة بالقدم السكرى، لأن فقدان الإحساس بالقدم يؤدى إلى إمكانية جرح القدم، وتؤدى إلى حدوث قرحة، والقرحة تدخل للعظام، وتكون عميقة، وتؤدى إلى تآكل العظام، ويصل المريض إلى مرحلة متأخرة من غرغرينا والقدم السكرى.



مرض السكر يؤثر على القلب والشرايين

وقال نبيل: دورنا كجراحى أوعية دموية هو الكشف عن التهاب الأعصاب، ورسم العصب، وإعطاء الأدوية المنشطة للعصب، موضحا أنه يعتبر ضبط السكر، هو حجر الزاوية في العلاج، وبعدها نقيم الشرايين بالدوبلكس أو الموجات الصوتية، مؤكدا أن معهد السكر يوفر أحدث أجهزة رسم الأعصاب وقياس الدورة الدموية، مضيفا لدينا القدرة لعمل فحص يومى لكل المترددين على المعهد بوحدة الأوعية الدموية، والقدم السكرى، واذا كان هناك ضيق بالشرايين يشكو المريض أنه يمشى لفترة قصيرة ثم يتوقف لأنه يشعر بالتعب بعد المشى، ويشعر بتقلصات العضلات، وهذا يعنى حدوث قصور بالدورة الدموية التي تصل للأطراف، والدم لا يتوافر لأن هناك ضيق بالشرايين.

وأضاف، إنه يجب على المريض ان يتناول الأدوية، مع السيطرة على الضيق بخفض الكولسترول، وخفض الوزن، والتوقف عن التدخين، وضبط السكر، واذا كان يعانى من ضيق شديد بالشرايين يمكن عمل قسطرة للشرايين من خلال ثقب صغير ونعيد توسيع الشريان ونتجنب البتر تماما.