علامات تنذرك بالتهاب المفاصل الروماتويدي الشديد

كتبت هند عادل

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يسبب ألم المفاصل وتيبسها وتورمها، يعد التعامل مع التوهجات ، أو النوبات الشديدة من الأعراض جانبًا صعبًا بشكل خاص من التهاب المفاصل الروماتويدي،ووفقا لتقرير لموقع healthline يمكن أن تكون نوبة التهاب المفاصل الروماتويدي تشمل ظهور عرض من أعراض المرض ، ولكن الأكثر شيوعًا أنها تتميز بألم شديد وتيبس في المفاصل.

وغالبًا ما تكون النوبات شديدة بما يكفي لمنع روتين الحياه اليومى، قد تؤدى نوبات التهاب المفاصل الروماتويدى الى عدم قدرة الشخص على ارتداء الملابس والعناية والاستحمام، إعداد وجبات الطعام، أداء الأعمال المنزلية البسيطة، القيادة، الإمساك بالأواني أو فتح الأبواب

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى



التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض معقد ينتج عنه أعراض تتجاوز مجرد آلام المفاصل يمكن أن تشمل إعياء، فقدان الوزن، حمى، نتوءات (عقيدات التهابية) تحت الجلد، زيادة تصلب المفاصل، ألم في جميع أنحاء الجسم، زيادة صعوبة القيام بالمهام اليومية، انتفاخ اليدين والقدمين وكذلك المفاصل الكبيرة، التعب الشديد، اعراض تشبه اعراض الانفلونزا

ما هو شعور نوبة التهاب المفاصل الروماتويدي؟



تحدث مجموعة متنوعة من الأحاسيس بسبب نوبات التهاب المفاصل الروماتويدي:

ألم أو وجع في أكثر من مفصل، تصلب في أكثر من مفصل، ألم وتورم في أكثر من مفصل، محدودية الحركة في المفاصل وقلة الحركة، وتختلف مدة وشدة النوبات ، قد يشعر المريض بآلام المفاصل أو التورم أو التيبس الذي يستمر لمدة 6 أسابيع أو أكثر، تصلب الصباح الذي يستمر لمدة 30 دقيقة أو أكثر

أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى



يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما لا يعمل نظام المناعة في الجسم بشكل صحيح ويهاجم الخلايا السليمة ومع ذلك ، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض أو التسبب في التوهجات.

ممارسة الرياضه



يمكن أن يؤدي إرهاق جسمك ومفاصلك إلى اشتعال التهاب المفاصل الروماتويدي كلما طالت مدة عيشك مع المرض ، كلما فهمت حدودك بشكل أفضل.

تجنب الضغط على نفسك بشدة أثناء ممارسة النشاط البدني ، وتعلم كيفية التعرف على الأوقات التي قد تكون فيها تعاني من العلامات المبكرة للنوبة، يمكن أن تؤدي إصابة المفصل أيضًا إلى تفاقم الأعراض إذا كنت تمارس أنشطة بدنية يمكن أن تسبب إصابة ، فاحرص على حماية نفسك.

تناول بعض الأطعمة



هناك بعض الأطعمة التي تزيد الالتهاب في الجسم ويجب تجنبها من قبل المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. تشمل هذه الأطعمة اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، الأطعمة ذات السكريات المضافة، الأطعمة الغنية بالملح، منتجات الألبان.