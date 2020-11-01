العمر والعرق والثروة.. ثلاثة شروط لمن يحصل على لقاح كورونا أولا

كتبت فاطمة خليل

ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية أن العلماء يبحثون في احتمالية استخدام خوارزمية طورها أكاديميون في جامعة أكسفورد لاكتشاف أفضل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لإعطائهم أولوية في الحصول على اللقاح، حيث يمكن أن يحدد العمر والعرق والثروة ما إذا كنت ستحصل على لقاح الفيروس التاجي أولاً في إطار الخطط التي يدرسها الخبراء.

وأصدرت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI)، المسؤولة عن تشكيل استراتيجية اللقاح في المملكة المتحدة، بالفعل قائمة أولويات مكونة من 11 مستوى، وفقًا لصحيفة التلجراف ويعتمد هذا إلى حد كبير على العمر ولكنه يأخذ في الاعتبار أيضًا عددًا من العوامل مثل مكان عمل الأفراد والتاريخ الطبي.

ومن المقرر أن يقوم العلماء بمراجعة القائمة قريبًا، ومن المتوقع نشر نسخة محدثة في الأسبوعين المقبلين.

وتم بالفعل نشر أدلة حول تأثير الفيروس على قطاعات مختلفة من السكان.

يعتقد الخبراء أن مجتمعات الأشخاص ذوى الأصول الآسيوية وذوي البشرة السمراء قد تضررت بشدة من Covid-19 لأن الأقليات العرقية من المرجح أن تكون أكثر فقرًا وبالتالي في حالة صحية أسوأ، وأكثر عرضة للعمل في وظائف تواجه الجمهور - مما يجعلها عرضة للإصابة بالمرض.

توصل تقرير الشهر الماضي إلى نفس الاستنتاجين، وأشار إلى أن عددًا غير متناسب من أفراد الأقليات العرقية يعملون في وظائف محفوفة بالمخاطر في هيئة الصحة البريطانية ودور الرعاية.

يأتي ذلك بعد أن خلصت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص من الأقليات العرقية ليسوا أكثر عرضة للخطر من الناحية الجينية ، لكنهم يواجهون خطرًا أكبر بسبب ظروف حياتهم.

وحذرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا ، التي وجدت خطرًا مشابهًا لوفاة الأشخاص من الأقليات العرقية في تقرير طال انتظاره نُشر في يونيو، من العنصرية التاريخية.

اكتشف التقرير أيضًا أن الرجال كانوا أكثر عرضة للوفاة من Covid-19 ، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) وخلصت أيضا إلى أن النساء عانين من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية غير متناسبة.

تشرح آخر محاضر منشورة لـ JCVI كيف ناقش الأعضاء خوارزمية أكسفورد التي العوامل في كل شيء بدءًا من `` العمر والجنس والعرق والحرمان وحالة التدخين ومؤشر كتلة الجسم والحالات الطبية الموجودة مسبقًا والأدوية الحالية ''.

وأضاف المحضر: "لوحظ أن الأداة ستحدد مخاطر دخول الفرد إلى المستشفى والوفاة ويمكن استخدامها لتقسيم السكان إلى طبقات.

"لقد تمت الإشارة أيضًا إلى أن التحديات التي تواجه توصيل اللقاح الجماعي قد تعني أن برنامجًا أبسط يمكن أن يكون أفضل طريقة لتقديم البرنامج.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانية إن احتمال وجود لقاح في الربع الأول من عام 2021 يعطي سببًا للتفاؤل بأن الربيع سيكون أفضل لبريطانيا.