وول ستريت ترتفع عند الفتح بفضل تفاؤل التحفيز

رويترز

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة، مما يضع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو على مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفضل آمال بمزيد من المساعدات المالية وتنامي التوقعات بفوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجرى الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 108.10 نقطة أو ما يعادل 0.38 بالمئة إلى 28533.61 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.84 نقطة أو ما يعادل 0.37 بالمئة إلى 3459.67 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 66.62 نقطة أو ما يعادل 0.58 بالمئة إلى 11487.60 نقطة.