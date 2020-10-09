اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:40 م
خالد صلاح
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وول ستريت ترتفع عند الفتح بفضل تفاؤل التحفيز

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:36 م
وول ستريت ترتفع عند الفتح بفضل تفاؤل التحفيز وول ستريت
رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة، مما يضع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو على مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفضل آمال بمزيد من المساعدات المالية وتنامي التوقعات بفوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجرى الشهر المقبل.
 
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 108.10 نقطة أو ما يعادل 0.38 بالمئة إلى 28533.61 نقطة.
 
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.84 نقطة أو ما يعادل 0.37 بالمئة إلى 3459.67 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 66.62 نقطة أو ما يعادل 0.58 بالمئة إلى 11487.60 نقطة.

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