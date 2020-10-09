أصبحت ولاية مين الأمريكية هى العاشرة التى تسمح ببيع الماريجوانا بالتجزئة للاستخدام الترفيهى، و بموجب قانون الولاية، يجب ترخيص مزارعى الماريجوانا وموردى المنتجات، ويجب أن تكون المنتجات معتمدة من قبل مختبر مرخص من الدولة.
وفقا لموقع يو اس ايه توداي، جرت الموافقة على استفتاء منذ ما يقرب من أربع سنوات، فى نوفمبر 2016، لكن الجهود المبذولة لإنشاء طريقة لشراء الحشيش بشكل قانونى استمرت من خلال حق النقض مرتين من قبل الحاكم، واثنين من إعادة صياغة التشريع، وتغيير فى الإدارات ثم جاء جائحة كورونا التى تسبب فى مزيد من التأخير، حيث قررت الدولة أخيراً كيفية فتح المتاجر بأمان.
وفى الوقت الحالى، لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المصنعة ومختبر واحد ولا يوجد سوى سبعة متاجر، إلا أن مكتب سياسة الماريجوانا فى مين سيرخص المزيد فى الأشهر المقبلة.
ويسمح قانون الولاية لكل عميل بشراء ما يصل إلى 2.5 أوقية من الحشيش، ويمكنهم أيضًا شراء 5 جرامات من التركيز ومع ذلك، يخطط العديد من تجار التجزئة لتقييد العملاء بكميات أصغر لتوسيع نطاق العرض، على الرغم من أن الكثيرين لا يزالون يتوقعون البيع بسرعة.
فى الوقت الحالى، سيتم تخزين سوق الماريجوانا الطبية فى ولاية مين بشكل أفضل بالمواد الغذائية والمنتجات الأخرى. وقدم مقدمو الرعاية الطبية للماريجوانا وثمانى مستوصفات فى الولاية أكثر من 111 مليون دولار من المبيعات العام الماضى.
ولاية أمريكية تقنن الحشيش بعد 4 سنوات من استفتاء يؤيد بيعه لـ"أغراض الترفيه"الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:08 م
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أصبحت ولاية مين الأمريكية هى العاشرة التى تسمح ببيع الماريجوانا بالتجزئة للاستخدام الترفيهى، و بموجب قانون الولاية، يجب ترخيص مزارعى الماريجوانا وموردى المنتجات، ويجب أن تكون المنتجات معتمدة من قبل مختبر مرخص من الدولة.
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