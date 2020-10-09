ولاية أمريكية تقنن الحشيش بعد 4 سنوات من استفتاء يؤيد بيعه لـ"أغراض الترفيه"

كتبت: نهال أبو السعود

أصبحت ولاية مين الأمريكية هى العاشرة التى تسمح ببيع الماريجوانا بالتجزئة للاستخدام الترفيهى، و ‏بموجب قانون الولاية، يجب ترخيص مزارعى الماريجوانا وموردى المنتجات، ويجب أن تكون ‏المنتجات معتمدة من قبل مختبر مرخص من الدولة.‏



وفقا لموقع يو اس ايه توداي، جرت الموافقة على استفتاء منذ ما يقرب من أربع سنوات، فى نوفمبر 2016، ‏لكن الجهود المبذولة لإنشاء طريقة لشراء الحشيش بشكل قانونى استمرت من خلال حق النقض مرتين من ‏قبل الحاكم، واثنين من إعادة صياغة التشريع، وتغيير فى الإدارات ثم جاء جائحة كورونا التى ‏تسبب فى مزيد من التأخير، حيث قررت الدولة أخيراً كيفية فتح المتاجر بأمان.‏



وفى الوقت الحالى، لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المصنعة ومختبر واحد ولا يوجد سوى سبعة متاجر، إلا أن مكتب سياسة الماريجوانا فى مين سيرخص المزيد فى الأشهر المقبلة.‏



ويسمح قانون الولاية لكل عميل بشراء ما يصل إلى 2.5 أوقية من الحشيش، ويمكنهم أيضًا شراء 5 جرامات من التركيز ومع ذلك، يخطط العديد من تجار ‏التجزئة لتقييد العملاء بكميات أصغر لتوسيع نطاق العرض، على الرغم من أن الكثيرين لا يزالون يتوقعون ‏البيع بسرعة.‏



فى الوقت الحالى، سيتم تخزين سوق الماريجوانا الطبية فى ولاية مين بشكل أفضل بالمواد الغذائية ‏والمنتجات الأخرى. وقدم مقدمو الرعاية الطبية للماريجوانا وثمانى مستوصفات فى الولاية أكثر من 111 ‏مليون دولار من المبيعات العام الماضى.