وكيل وزارة الرى بالغربية:حتى الآن لم نعثر على أية تماسيح بترعة الفاروقية

إبراهيم سعيد

علق المهندس عادل عبد القادر، وكيل وزارة الرى بالغربية، على الفيديو المتداول بشأن وجود تمساح بترعة الفاروقية الفاصلة بين محافظتى الدقهلية والغربية، قائلاً:"حتى تكون الصورة واضحة لابد أن يكون لها علامات محددة وليس مسطحا مائيا على ترعة لا يوجد له علامة لترعة معينة"، مشدداً على أن مصور هذا الفيديو لم يتقدم إلى مسؤولي الوزارة بأى شكوى في هذا الصدد أو بلاغ.

وأضاف "عبد القادر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم عدم وضوح المكان للفيديو المتداول تم تشكيل فرق للبحث عن وجود تمساح من عدمه في ترعة الفاروقية،من أجل التصدي لاى خطر يتهدد المواطنين، وتابع:"وحتى الآن لم نصل إلى شيء".

ولفت "عبد القادر"، إلى أن الصيادين أيضاً لم يأكدوا رؤيتهم لأى تماسيح بالإضافة إلى الأهالى أيضاً، وتابع:"التمساح يحتاج للخروج من الماء والأهالى لم يشاهدوا شيء".