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وفاة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد عادل رجائي متأثرة بإصابتها بكورونا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:24 ص
وفاة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد عادل رجائي متأثرة بإصابتها بكورونا الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين
كتب زكى القاضى

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توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
 

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