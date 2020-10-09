وفاة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد عادل رجائي متأثرة بإصابتها بكورونا

توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
وفاة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد عادل رجائي متأثرة بإصابتها بكوروناالجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:24 ص
الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين
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