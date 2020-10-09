وفاة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد عادل رجائي متأثرة بإصابتها بكورونا

كتب زكى القاضى

توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.