اليوم السابع
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وصول التابلت مخازن "تعليم الوادى الجديد" تمهيدا لتسليمه للطلاب.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:12 م
وصول التابلت مخازن "تعليم الوادى الجديد" تمهيدا لتسليمه للطلاب.. صور وصول التابلت مخازن "تعليم الوادى الجديد" تمهيدا لتسليمه للطلاب
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمقر مخازن المديرية بحضور مدير إدارة المخازن والمشتريات بالمديرية، وذلك لمتابعة استلام حصة المحافظة من التابلت المدرسي الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان صحفي، اتخاذ كافة الإجراءات لتوزيع التابلت على الإدارات التعليمية بالمحافظة وعددها خمس إدارات تعليمية على أن يجري توزيعه على المدارس الثانوية العامة والتي بدورها تسلمها للطلاب.

وأشار إلى أن المحتوى الدراسي بالشكل الرقمي من خلال بنك المعرفة المصري كما ان الحصول على المقررات الدراسية إلكترونيًا طبقًا للمنظومة التعليمية الجديدة والذي تحمل الكثير من التغييرات الإيجابية الاعتماد على التفكير والإبداع والابتكار بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن توفير 44 منحة دراسية في 3 جامعات مختلفة لطلبة المحافظة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، توفير 10 منح دراسية بجامعة هيلوبوليس في كلية الزراعة الحيوية بمجموع حد أدنى 70 %، ومنحتين اثنتين في الجامعة المصرية الصينية في كلية الهندسة بحد أدنى 90 %.

وأضاف الزملوط، توفير منحتين اثنتين في جامعة حورس في كلية العلاج الطبيعي، و15 منحة بكلية الهندسة، و15 منح في كلية إدارة الأعمال.

وأشار المحافظ، إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الحاصلين على الثانوية العامة هو يوم الإثنين المقبل 12 أكتوبر الجاري على أن يكون التقديم في مقر المراكز التكنولوجية بكل مركز إدارى.

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