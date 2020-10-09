اليوم السابع
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وزير الرياضة يسلم سيارتين للفائزين فى مهرجان الهجن بشرم الشيخ.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:37 م
وزير الرياضة يسلم سيارتين للفائزين فى مهرجان الهجن بشرم الشيخ.. صور تسليم مفاتيح السيارتين
جنوب سيناء - محمد حسين وفايزه مرسال

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أعلنت محافظة جنوب سيناء، أنه حضر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مهرجان سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

وتوجه محافظ جنوب سيناء، بالشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل بصفة عامة، وبصفة خاصة لمساندته لإقامة مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن، مضيفاً أنه جار الأعداد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على الإكثار من مسابقات الهجن فى المرحلة المقبلة والتى تجذب العديد من المشاركين من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى المشاركين من مصر.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور افتتاح مهرجان سباق الهجن بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بصفة دائمة من أجل العمل على النهوض بالرياضة المصرية فى جميع المحافظات وكل الرياضات، موضحاً أنه يشارك فى المهرجان أكثر من 2500 جمل من 10 محافظات مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وفى ختام السباق، سلم محافظ جنوب سيناء ووزير الرياضة سيارتين للفائزين.

وشهد افتتاح المهرجان اللواء جمال الحسينى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ورؤساء نوادى الهجن والوفود من عدة محافظات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء وزوجة الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله التى تم تكريمها واهدائها درع الاتحاد المصرى للهجن ونادى سيناء للهجن والفروسية.

 

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