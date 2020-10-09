وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يشهدان توزيع لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين

كتب على عبد الرحمن والإسكندرية أسماء على بدر

في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ، وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية ، وممن هم أكثر احتياجا.

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسكندرية ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 58 طنًا بالمحافظة .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن على مستوى الجمهورية إلى 979 طنًا، لافتة إلى أن الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين أشادوا بقيمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

وأكدت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.