اليوم السابع
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وزير الأوقاف مشيدا بافتتاح أكثر من 1200 مسجد: أكبر رد على زيف الإرهابية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:27 م
وزير الأوقاف مشيدا بافتتاح أكثر من 1200 مسجد: أكبر رد على زيف الإرهابية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن انتصارات أكتوبر ستظل اجيال تتذكرها لما قدمه أبطالها  تضحية وفداء فى سبيل الوطن ، مؤكدا أن الحفاظ  على الاوطان وبناءه لا يقوم بها جيل واحد بل تدفعه الأجيال على مر العصور .

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة لا يقل عن تحديات أكتوبر 1973، حيث يتمثل التحدى فى مواجهه جماعات الإرهاب والفوضى لما يستخدمون من حروب غير تقليدية وبث الشائعات وترويج الأكاذيب.

وأكد أن الدولة المصرية افتتحت مساجد عديدة ، مما يؤكد أن الدولة المصرية تبنى فى كافة المجالات، منها  فى مجال الإسكان مثل مدينة العلمين الجديدة وبشاير الخير بالإسكندرية ، وفى مجال التعليم مثل جامعة العلمين الاهلية والبنية التحتية مثل محور المحمودية وهو خير مثال .

وأوضح أن كان هناك بعض الأمور المعوقات لبناء محور المحمودية كان لابد من ازالتها مثل إزالة الزوايا ولكن تم استبدالها بمساجد كبرى، مؤكدا أنه فى الفترة الأخيرة تم بناء 1200 مسجد جديد  وإحلال وتجديد 3600 مسجد والافتتاحات المتتابعة افضل رد على الزيف.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الشهيد العقيد أحمد منسي ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قد حفروا أسماءهم في تاريخ العظماء.

وأكد أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي حرصت على تشييد عدد من المساجد وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائها العظام تقديرا لعطائهم الفريد وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.

 

وزير الأوقاف .. افتتاح أكثر من 1200 مسجد (3)
 

 

وزير الأوقاف .. افتتاح أكثر من 1200 مسجد (1)
 

 

وزير الأوقاف .. افتتاح أكثر من 1200 مسجد (2)
 

 


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