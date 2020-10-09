وزيرا الشباب والرياضة والمالية يشهدان سباقات الهجن بشرم الشيخ.. صور

شرم الشيخ - محمد حسين

وصل لمضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ قبل قليل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد معيط وزير المالية، للمشاركة فى مشاهدة فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التى انطلقت أمس وتستمر حتى مساء غد بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

واستقبل وزير الشباب والرياضة والمالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى ورؤساء أندية الهجن بكل محافظة ومشايخ ورموز قبائل سيناء.

وانطلقت بحضور الوزير أول مراسم الاحتفالات من مضمار السباق بذكرى انتصارات أكتوبر بعروض على ظهور الهجن قدمها هجانة من أبناء قبائل سيناء وانطلاق أفواج الفترة المسائية للسباق وهى شوطين مخصص جائزة سيارة للفائز بالمركز الأول بكل شوط وأشواط تراثية خلالها قاد هجانة الإبل بالطريقة التراثية التقليدية.

وكانت استهلت فعاليات مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن فى يومها الثانى بشوطين مارثون لمسافة 6 كيلو مترات، حيث انطلقت فعاليات المهرجان أمس الخميس وتواصلت اليوم الجمعة ومقرر أن تختتم غدا السبت وينظمه الاتحاد المصرى للهجن، تحت إشراف وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وشارك فى أشواط المارثون الافتتاحية اليوم هجن من مختلف محافظات مصر، تسابقت على مضمار السباق وسط متابعة الآلاف من عشاقها.

واستخدم فى قيادة الهجن الراكب الآلى الذى يقوم مدرب كل هجين مشارك بتشغيله عن بعد ومهمة الراكب قيادة الجمل وتوجيهه إلكترونيا لزيادة السرعة والانطلاق.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن فعاليات الفترة المسائية أشواط الإثارة الخاصة بجائزة سيارة، وعددها شوطين للفائز الأول وهو الشوط رقم 26 لمسافة 6 كيلو مترات، وتشارك فيه الهجن بسن مفتوح، والشوط 26 لمسافة 6 كيلو مترات.

وأشار إلى أن إجمالى عدد أشواط، اليوم الجمعة، 4 أشواط للفترة الصباحية، وهى شوط المارثون لمسافة 12 كيلو وشوط مارثون 6 كيلو وشوط الهجن الأصيلة 6 كيلو وشوط هجن عباديات. وأوضح أن فعاليات الفترة المسائية تتضمن 10 أشواط منوعة، ويشارك أهل الهجن بفعاليات السباق وعدد من زوار المدينة والسائحين العرب والأجانب. وكان مضمار الهجن بشرم الشيخ شهد مساء امس منافسات مهرجان سباق شرم الشيخ للهجن لفترة المساء بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من رموز ومشايخ قيائل سيناء، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن .



وزيرا الشباب والرياضة والمالية (1)



وزيرا الشباب والرياضة والمالية (2)



وزيرا الشباب والرياضة والمالية (3)



وزيرا الشباب والرياضة والمالية (4)